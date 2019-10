Surfe: Gabriel Medina inicia etapa em Portugal rumo ao tricampeonato

Rio de Janeiro – O Circuito Mundial de Surfe abriu ontem sua janela de disputas em Portugal, onde o título poderá ser definido antecipadamente, antes das etapas que irão fechar a temporada no Havaí. Líder do campeonato, o brasileiro Gabriel Medina está em busca do tricampeonato antecipado, o que só será possível de acontecer se ele chegar na final em Supertubos, em Peniche, feito que já conseguiu duas vezes em oito participações nesta etapa.

Aliás, são dois cenários que podem colocar Gabriel Medina em um seleto grupo de apenas cinco surfistas que conseguiram três títulos, desde o início do Circuito Mundial de Surfe Profissional em 1976.

Um deles é vencer a etapa. O outro é chegar à final, mas desde que o vice-líder, Filipe Toledo, não chegue às quartas de final e o número 4 do ranking, Italo Ferreira, não seja o outro finalista, como foi em 2018, quando vencer a etapa.

Caso se consagre tricampeão mundial, Medina escreverá seu nome ao lado do australiano Mark Richards, tetracampeão em 1979/80/81/82, do californiano Tom Curren (1985/86/90) e da lenda Kelly Slater, onze vezes vencedor do Circuito Mundial. Caso contrário, Gabriel Medina ainda poderá entrar neste seleto grupo em Pipe Masters, que fechará a temporada 2019 em dezembro no Havaí.