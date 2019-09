Sprint Race: experiência e juventude com um V6 de 270 cavalos nas mãos

Reportagem: Fábio Donegá

Categoria que neste fim de semana acelerará pela sétima vez em sua história em Cascavel, a Sprint Race reúne carros de fabricação própria (sem bolhas de marcas automobilísticas) equipados com motor V6 limitados a 270 cavalos. Para ficar melhor ainda para os amantes da velocidade, as provas terão portões abertos ao público neste sábado (28) no Autódromo Zilmar Beux. As largadas serão às 10h e às 12h.

“A Sprint Race é uma das categorias mais rápidas do Brasil porque tem carros com quase 300 cavalos de potência e muito leves, com cerca de 900 kg. Essa relação peso-potência faz com que o carro um dos mais rápidos da atualidade. Outra característica é que o campeonato é muito disputado. Em oito provas este ano já foram seis vencedores diferentes. Em Cascavel, especificamente, é uma prova que proporciona bastante vácuo, a pista é diferente, tem um traçado que os pilotos gostam. E para o público, o mais importante, as arquibancadas estão liberadas no sábado. As corridas serão antes do almoço, então as famílias conseguem vir e participar também de ações de interação, com entrada nos Box e conhecer os pilotos de perto. Assim, esperamos que seja um grande evento, como sempre é em Cascavel”, diz o piloto Thiago Marques, que é também o promotor da categoria, idealizada em 2012 para preencher uma lacuna aos jovens pilotos, que saem do kart e optam por uma carreira de turismo no Brasil.

Veterano “em casa”

Um dos mais experientes pilotos da Sprint Race, o curitibano Kau Machado praticamente competirá em casa em Cascavel. Será sua sétima participação pela categoria na cidade. Ou seja, ao largar neste sábado terá marcado presença em todas as corridas na cidade. “É um prazer voltar a Cascavel, que tem uma das mais prazerosas pistas do País para se guiar. Eu sou suspeito para falar isso por ser paranaense, mas posso dizer porque já guiei em todas as pistas do Brasil. E por aqui eu tenho um carinho especial, pelo grande desafio que é, não apenas pelo Bacião, mas por ser uma volta na qual se faz 75% com o ‘pé embaixo’. Correr aqui exige muita concentração e eu gosto desse desafio. É isso que trago junto a essa ‘molecada’ da Sprint. A ideia do Thiago [Marques] comigo é fazer esse trabalho, essa troca de experiência com esses talentos novos e fantásticos que estão surgindo. É lapidar essas joias”, diz Kau, que acumula participações no circuito cascavelense competindo pelo Paranaense de Marcas, a Cascavel de Ouro e a Copa Montana, entre outras.

Em busca de evolução

Dentre os jovens pilotos da Sprint Race que buscam evolução está o paulista Caê Coelho. Além da idade e da experiência, a única diferença entre ele e o veterano Kau Machado é a divisão dentro da categoria. Caê compete pela GP e Kau pela Pró. “Os carros são os mesmos, o que difere é a ‘estrada’ que ele tem, os campeonatos por quais passou e a ‘bagagem’ que ele trouxe para os pilotos que vieram evoluir aqui na Sprint. O Kau é um exemplo dentro e fora das pistas, o que agrega muito para nós. É sempre solícito, ajuda na telemetria dá dicas, tem grande parte na minha evolução. Eu fiz temporada na Porsche GT e aqui busquei continuidade. Estou em minha quarta temporada na Sprint, que é o caminho mais didático para a competição, por todos terem carros iguais e a condição de evoluir junto a outros pilotos. Aqui encontrei a evolução para o que eu busco. Meu maior adversário sou eu e eu quero evoluir”, diz Caê.