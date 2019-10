Sinepe realiza homenagem aos professores paranaenses

Em comemoração ao Dia do Professor, o Sinepe/PR (Sindicato das Escolas Particulares) realiza no dia 15 de outubro, no Teatro Guaíra, uma homenagem aos profissionais da educação, tanto os que atuam no ensino privado quanto público.

Com entrada franca, a programação do evento começa a partir das 20h, com abertura da presidente do Sinepe/PR, Esther Cristina Pereira. Em seguida acontece uma apresentação de música com Bido Porfírio e Vivian Eidam e apresentação de dança com a bailarina Sarina Schaefer Zanini. Às 20h30, o maior especialista do Brasil em inteligência e cognição Celso Antunes faz a palestra “Como Ensinar Valores, Estimular Inteligências e Discutir-se Emoções”. Interessados em participar do evento devem retirar o convite na sede do Sinepe/PR.

“Queremos prestar uma grande homenagem àqueles que dedicam seu tempo e conhecimento para formar pessoas melhores. Será um dia muito bonito e com muito aprendizado e conteúdo. Todos os professores de Curitiba e região estão convidados”, frisou a presidente Esther Cristina Pereira.

Outras cidades

Em Guarapuava, o evento com entrada franca será a partir das 20h no Teatro Municipal. Na programação está prevista a abertura com a presidente do Sinepe/PR da regional central, Dilceméri Padilha de Liz, seguida de apresentação com a violinista Josiane Richter, e do espetáculo “Meu Querido Professor”.

Em Pato Branco, o evento também será no dia 15, com entrada franca, a partir das 20h, no Auditório do Parque de Exposições. Na programação está prevista a abertura com o diretor-presidente do Sinepe/PR-Regional Sudoeste, Fabricio Pretto Guerra, seguida de apresentação de piano e violino com os músicos Ana Maria Pires e Rafael Coraza Zambiazzi, e do espetáculo “Meu Querido Professor”.

Já em Foz do Iguaçu, a apresentação será no Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort, às 20h. Após abertura com o diretor-presidente do Sinepe/PR-Regional Cataratas, Artur Rial, ocorre a apresentação do sexteto Anna Rachel Pessoa, Keizi Caroline de Sales Alves, Marcos da Silva, Lucia Abregú Fattore, Bonny Abigail Pessoa e Alex Cubilla, e para finalizar, Marcio Meier ministra a palestra “Além da Sala de Aula”.

Interessados em participar devem fazer a inscrição com antecedência pelo site www.sinepepr.org.br.