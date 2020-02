Sindicato dos Aposentados inaugura Posto Digital do INSS

O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos inaugurou em Cascavel o Posto de Atendimento Digital do INSS, que tem como objetivo facilitar a vida daqueles que precisam de algum serviço prestado pelo Instituto Nacional de Seguro Social.

O Posto Digital oferece 35 tipos de atendimentos dos 37 de uma agência tradicional do INSS, isso porque os outros dois serviços necessitam de perícia. A vantagem é que não há filas nem necessidade de agendamento prévio.

Segundo o Sindicato, o cidadão já sairá com o protocolo em mãos para acompanhar todo o processo. O presidente nacional do Sindnapi, João Inocentini, destaca a importância desse novo serviço: “Já estamos operando mais de 50 postos de INSS digitais no Brasil nas subsedes do sindicato. Todos estão apresentando eficiência e rapidez no atendimento, pois os serviços requeridos estão sendo atendidos bem antes do tempo”.

Todo o atendimento é feito por profissionais treinados e gratuitamente. Basta a pessoa interessada ir até a sede do Sindnapi, na Rua Recife, 481, em Cascavel, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, para solicitar os benefícios.

CONFIRA A RELAÇÃO DE SERVIÇOS DO INSS DIGITAL:

– Aposentadoria por idade, rural ou urbana;

– Aposentadoria por tempo de contribuição;

– Pensão por morte previdenciária, rural ou urbana;

– Auxílio reclusão, rural ou urbano;

– Cadastrar declaração de cárcere/reclusão;

– Salário maternidade, rural ou urbano;

– Cópia de processos;

– Benefício assistencial à pessoa com deficiência, ao idoso e à pessoa com deficiência – microcefalia;

– Revisão de benefício;

-Recurso à JRPS;

– Certidão de tempo de contribuição;

– Alteração de forma de pagamento;

– Atualização de dados cadastrais do beneficiário;

– Atualização de dados de Imposto de Renda – retificação da DIRF;

– Atualização de dependentes para Imposto de Renda;

– Atualização de Imposto de Renda para declaração de saída definitiva do País;

– Bloqueio/desbloqueio de benefício para empréstimo;

– Cadastrar ou atualizar dependentes para salário-família;

– Cadastrar ou renovar procuração;

– Cadastrar ou renovar representante legal;

– Cadastrar pensão alimentícia;

– Certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte;

– Certidão para saque de PIS/PASEP/FGTS;

– Cessação de benefício;

– Exclusão de desconto de mensalidade associativa/sindicato em benefício previdenciário;

– Reativar benefício;

– Reativar benefício assistencial suspenso por inclusão no mercado de trabalho;

– Solicitação de exclusão de empréstimo consignado;

– Solicitar pagamento de benefício não recebido;

– Solicitar valor não recebido até a data do óbito do beneficiário;

– Suspender o benefício para outra agência da Previdência Social;

– Extratos e comprovantes.