Sindicato anuncia greve no transporte coletivo a partir da próxima terça-feira

Foz do Iguaçu – O Sitrofi (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários) emitiu comunicado à população informando que a categoria entra em greve a partir das 8h da próxima terça-feira (30). O documento é assinado pelo presidente do sindicato, Rodrigo Andrade de Souza. Os motivos da paralisação são “falta de pagamento de salários, vale-alimentação e demissões em massa”.

Conforme a entidade, o movimento deve agregar rodoviários das três empresas do Consórcio Sorriso: Viação Cidade Verde, Expresso Vale do Iguaçu e Transporte Urbano Balan.

O Sitrofi afirma ser necessário garantir a integralidade da frota de ônibus a fim de se manter o distanciamento social. A volta dos passageiros para o exercício da função e para “ajudar na higienização dos veículos e na fiscalização do uso correto” de máscara de proteção também é reivindicada.

O sindicato cobra da prefeitura a higienização, com mais frequência, do TTU (Terminal de Transporte Urbano) e dos pontos de ônibus de maior movimento. O Sitrofi enfatiza que não aceita transporte alternativo, “pois este não garante a saúde do passageiro e em nada contribui para o combate ao vírus”.

Colapso

O Sitrofi inicia o informativo reproduzindo argumentos patronais para demonstrar o que considera o “colapso” do transporte coletivo em Foz do Iguaçu. A entidade cita queda do número de passageiros que usam ônibus durante a pandemia. “Devido à pandemia de covid-19, as empresas alegam que estão com dificuldades para continuar operando o transporte coletivo da cidade. Em fevereiro, eram 1,3 milhão de passageiros por mês, hoje não chega a 400 mil passageiros/mês”, diz o informe do sindicato, que segue: “Esses números demonstram por si só que o sistema entrou em colapso e as autoridades públicas não são capazes de discutir o assunto com a responsabilidade que o momento requer”.

A entidade critica o poder público por “não entender que o transporte público é um dos itens primordiais no combate à pandemia”.

Menos ônibus

Conforme o Foztrans (Instituto de Transportes e Trânsito), o Consórcio Sorriso obteve da Justiça liminar para operar com a frota reduzida de ônibus, estimada em cerca de 40%. Com menos ônibus nas linhas, aumenta a lotação e a espera da população no TTU e pontos de embarque, resultando em maior exposição dos usuários ao risco da covid-19.

Veja os comunicados de greve: