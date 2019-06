Sete equipes vencem neste domingo e se aproximam das oitavas de final

A segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2019 contou com nove confrontos de ida neste domingo (16). Como mandantes, Bragantino-PA, ASA-AL, São Raimundo-PA e Ituano-SP fizeram valer o fator casa e largaram na frente na briga por uma vaga nas oitavas de final. Já Novorizontino-SP, Iporá-GO e Manaus-AM conquistaram a vantagem do empate para o duelo da volta. Os outros dois embates do dia terminaram empatados sem gols.

Confira os resultados deste domingo:

Bragantino-PA 3 x 0 Atlético-CE

No Diogão, o Bragantino-PA se impôs dentro de casa. Os gols da vitória saíram no segundo tempo. Com dois gols de Fidélis e um de Rafinha, os mandantes conquistaram uma boa vantagem para o duelo de volta.

Asa-AL 2 x 0 Itabaiana-SE

No Coaracy Fonseca, o ASA abriu o placar aos 35 minutos. De cabeça, Alef Manga colocou os donos da casa na frente. No segundo tempo, Dinda balançou as redes e sacramentou a vitória por 2 a 0.

Ituano-SP 2 x 1 Caldense-MG

No Novelli Júnior, o Ituano largou na frente do confronto com gol de Marquinhos aos sete minutos. Na volta do intervalo, Corrêa fez de pênalti e ampliou a vantagem paulista. Já nos acréscimos, João Victor descontou para os mineiros, 2 a 1.

São Raimundo-PA 1 x 0 São Raimundo-RR

Outro mandante a vencer foi o São Raimundo-PA. O gol da vitória saiu aos 39 minutos. De pênalti, Wendell definiu o placar para o time paraense no C. do Tapajós.

Boavista-RJ 0 x 1 Novorizontino-SP

No Elcyr Resende, o Novorizontino arrancou a vitória para cima do Boavista. O time paulista chegou ao gol da vitória aos 47 minutos do primeiro tempo com Cléo Silva de pênalti.

Real Ariquemes-RO 1 x 2 Manaus-AM

No Gentil Valério, os visitantes saíram na frente com Matheus, aos 26 minutos. O empate do Real Ariquemes veio aos 13 minutos do segundo tempo com Emerson Bacas, mas Derlan marcou de pênalti e definiu a vitória do Manaus.

União-MT 2 x 3 Iporá-GO

No Luthero Lopes, o União saiu na frente com gol contra de Samuel, aos 26 minutos do primeiro tempo. Antes do intervalo, Samuel deixou tudo igual. Aos nove minutos da etapa final, Gênesis virou a partida para o Iporá. Aos 17, Goteira igualou o marcador, mas Neverton voltou a colocar o Iporá em vantagem. Fim de jogo: 3 a 2.

Hercílio Luz-SC 0 x 0 Brusque-SC

Caxias-RS 0 x 0 Avenida-RS

Assim como o duelo catarinense no Aníbal Costa, o confronto gaúcho no estádio Centenário terminou sem gols marcados.