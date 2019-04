Serviço de manutenção pode afetar abastecimento em bairros de Foz do Iguaçu

A Sanepar informa que, na quarta-feira (10), fará serviço de manutenção no Centro de Reservação Jardim Panorama, em Foz do Iguaçu. O serviço será realizado das 8h30 às 11h e pode afetar o abastecimento de água no Jardim Niterói 1 e 2, Chácara Dom Emílio, Residencial Vitória, São Roque 1, 2, 3 e 4, Jardim Dom Miguel Osman, Jardim Dona Fátima Osman, Jardim Copacabana, Dom Pedro I, Jardim São Paulo 1 e 2, Jardim São Luiz, Jardim Panorama 1 e 2, São Bento, Loteamento Lindóia, Dona Leila, Vila Militar, Jardim Amazonas, Cohapar 2, Jardim São Rafael, Cohiguaçu, Jardim Bela Vista Norte, Terra Lar, Libra 1 e 2, Jardim Manaus e parte do João Paulo 2.

Em casos de chuvas ou condições operacionais adversas os serviços serão cancelados.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.