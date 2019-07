Série B: Paraná pode entrar no G-4

Curitiba – Em oitavo lugar com 16 pontos, o Tricolor paranaense está a um ponto do Sport, primeiro time no G-4 e foca na vitória fora de casa para conseguir o objetivo de ficar entre os primeiros já nesta rodada, dependendo não só de si, já que há partidas que acontecem ainda na sexta e no sábado.

A missa não é das mais fáceis, vencer o Brasil de Pelotas fora de casa. O time Xavante está com 12 pontos na 11ª colocação, a cinco pontos do pelotão dos quatro primeiros e a quatro do Z-4. A novidade é a estreia do técnico Bolívar, que será importante para mostrar em que local o time vai brigar nesta Série B.

Suspenso no jogo do último sábado (13), que marcou o reinício do Paraná na Série B após paralisação para a Copa América, Jenison está de volta. O atacante deve ser uma das novidades para o confronto desta quinta-feira (18), no Rio Grande do Sul.

O jogador completa hoje um mês e uma semana desde a sua última partida. Naquela ocasião, inclusive, o atacante teve atuação decisiva e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Operário-PR.

O atleta de 28 anos é o artilheiro do Paraná na temporada e já balançou as redes dez vezes.

O confronto entre Brasil-RS e Paraná acontece às 21h30, no Bento Freitas.