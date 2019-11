Substituído na vitória sobre o Bragantino por conta de dores musculares, o lateral-direito Felipe Mattioni é a dúvida do técnico Jorginho para a partida contra o Vitória, neste sábado (30), pela última rodada da Série B. Caso não atue, Diogo Mateus será titular. Já para o ataque o técnico Jorginho tem o retorno do atacante Robson, de volta de suspensão e que disputa vaga com Juan Alano. A apenas um ponto do acesso, o Coxa deverá manter a formação ofensiva que o faz estar invicto há 12 jogos.