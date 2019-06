Série B: Coritiba e Paraná fazem clássico por reabilitação na classificação

Curitiba – A Série B do Campeonato Brasileiro afunilou e neste fim de semana Coritiba e Paraná têm a penúltima oportunidade para colocar objetivos em prática antes da paralisação da competição por 30 dias durante a Copa América. O Clássico Paratiba está marcado para as 18h deste sábado no Couto Pereira, pela 7ª rodada.

O Coxa quer estar no G4 até a pausa da competição. E teve oportunidade para isso na rodada passada, quando empatou com o lanterna América-MG em Minas Gerais. Agora, não pensa em outra possibilidade que não seja somar três pontos diante de sua torcida no Alto da Glória, onde tem duas vitórias e um empate em três jogos.

Para este jogo, o técnico Humberto Louzer ensaiou mudanças, como a entrada do meia Juan Alano, que entrou no segundo tempo contra o Coelho mineiro e teve atuação elogiada pelo treinador. As opções são no lugar do volante João Vitor ou do lateral-esquerdo William Matheus, o que faria o meia Patrick ser realinhado para o setor.

No Paraná Clube, a preocupação é em marcar o atacante Rodrigão, autor dos seis gols marcados pelo Coxa nesta Série B, a qual é artilheiro isolado. O camisa 9 alviverde, aliás, é um dos goleadores do ano no Brasil, com 14 gols em 15 jogos, atrás apenas de Fred, do Cruzeiro, e Gilberto, do Bahia, que têm 16 gols cada – Rodrigão poderia estar empatado com eles, pois desperdiçou dois pênaltis na Série B.

Sem vencer há quatro jogos – tem uma vitória, uma derrota e quatro empates em seis rodadas -, a Gralha terá ao menos uma mudança certa para o clássico, com o retorno do goleiro Thiago Rodrigues, vetado momentos antes do empate sem gols com o Oeste, na rodada passada. O técnico Matheus Costa fechou o último treino e deve promover mudanças também no setor ofensivo, em busca dos três pontos no Couto Pereira.