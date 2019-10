Sem contraceptivos em Cascavel 

A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou nota ontem informado que os contraceptivos noretisterona 50 mg/ml + estradiol 5 mg/ml ampola e levonorgestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 MG estão “em fase de desabastecimento”. Ou seja, não há em estoque.

Os contraceptivos citados são fornecidos pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Saúde da Mulher e são distribuídos aos estados. No Paraná, isso ocorre via Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), por meio da 10ª Regional de Saúde. A dispensação ocorre por meio dos municípios. Em Cascavel, são disponibilizados nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e nas USF (Unidades Saúde da Família).

O Ministério da Saúde informou que esses itens restaram fracassados no último pregão eletrônico e que está em fase de republicação o edital. Por enquanto, não há previsão de envio aos estados.

Ainda segundo a nota, a secretaria informa que o Município de Cascavel “realiza processos licitatórios para evitar desabastecimentos, porém, também contratempos ocorreram. Os processos ficaram desertos ou foram revogados e novas solicitações de licitação tiveram que ser encaminhadas”.

E garante que “essa provável falta dos anticoncepcionais” tem “caráter passageiro” e que a Secretaria de Saúde tem buscado alternativas para a normalização do fornecimento no Município.