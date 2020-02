Segunda semana de treinamentos para o Cascavel Futsal

O Cascavel Futsal entrou em sua segunda semana de treinamentos em 2020 na última segunda-feira (3). Nos últimos dias, de olho na participação na Copa Três Coroas, no Rio Grande do Sul, a Serpente Tricolor teve folga apenas no domingo (2), no calendário da preparação de pré-temporada.

Nos demais dias, os jogadores tiveram atividades em dois períodos, incluindo treinos ao ar livre (foto), nos arredores do Ginásio da Neva. Nesta semana, a atividade ao ar livre será amanhã (6), às 9h, no Ciro Nardi, e a única folga também será no domingo (9). A equipe cascavelense fará seu primeiro jogo no ano na semana que vem, na quinta-feira (13), pela 1º rodada da Copa Três Coroas. A competição, além dos donos da casa, conta também com Pato Futsal, Minas, Criciúma e Passo Fundo.