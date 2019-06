Secesp realiza o 2º Concurso Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Cascavel

No próximo domingo (16), a Secesp (Secretaria de Cultura e Esportes) e a Orquestra Sinfônica de Cascavel, realizam o 2º Concurso Jovens Solistas da OSC(Orquestra Sinfônica de Cascavel). O evento será acontecerá na Sala Claudete Schneier, às 15h e terá entrada franca para o público. A Sala Claudete Schneier fica no Teatro Municipal Sefrin Filho, no centro.

Os jovens músicos da Orquestra Sinfônica de Cascavel que se inscreveram têm a missão de executar uma música à sua escolha com o instrumento que preferir. Os concorrentes serão avaliados com notas de 5 a 10 (incluindo a casa decimal), nos quesitos: técnica, afinação e apresentação geral. Em caso de empate a Comissão Julgadora decidirá o vencedor por votação.

A comissão julgadora será formada por Patrick Shultz ,coordenador de música da Unopar; Rodrigo Cavalcante, Clarinetista, ex- integrante da Orquestra Sinfônica de Cascavel, Ilceia Mazzo, pianista, proprietária da escola de música Pais e Filhos e Adriano Vargas, violinista, ex-integrante da orquestra, atualmente músico na Orquestra Filarmônica de Goiás. Os três primeiros colocados serão premiados. O primeiro ° lugar receberá R$ 300,00, certificado e concerto solo com orquestra em setembro de 2019; 2º lugar, R$ 200,00 e certificado e para o 3° lugar R$ 100,00 e certificado.