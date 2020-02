São esperados 308 mil veículos na BR-277 no feriado de Carnaval

No feriado prolongado de Carnaval que será entre esta sexta-feira (21) e a quarta-feira (26), está prevista a circulação de mais de 308 mil veículos na BR-277 no trecho de concessão da Ecocataratas que vai de Foz do Iguaçu a Guarapuava. A expectativa é que na sexta, mais de 59 mil veículos circulem na rodovia e no sábado (22) o movimento esperado é maior, com estimativa de 62 mil veículos passantes.

O retorno inicia na terça-feira (25), quando estão previstos 52 mil veículos na BR-277 e o movimento intenso deve continuar ao longo de toda Quarta-Feira de Cinzas. A previsão é comparada com dias normais, ou seja, sem feriado.

Restrição de tráfego

Haverá restrição de tráfego para carretas bitrem e veículos portadores de Autorização Especial de Trânsito (AET), nos seguintes dias e horários: sexta-feira (21) e terça-feira (25), entre 16h e 22h, sábado (22) e quarta-feira (26), das 06h às 12h. As obras de manutenção do pavimento com uso de barreira ficarão paralisadas durante o feriado, retornando na quinta-feira (27).

Novidade para quem facilitar o pagamento da tarifa com moedas

Motoristas que passarem pela BR-277 pela praça de São Miguel do Iguaçu no sentido a Foz do Iguaçu e pela praça de Cascavel, sentido Guarapuava serão abordados no sábado (22) com uma campanha de incentivo ao pagamento com moedas. A ação, promovida pela Ecocataratas, prevê a distribuição de 3 mil copos para o usuário que pagar os centavos tarifários em moedas de R0,05, R$0,10 ou R$ 0,25 centavos. A ideia de entregar um copo é conscientizar a população sobre o descarte incorreto de materiais, além de incentivar a reutilização dos copos. A entrega será durante todo o dia de sábado (22) ou até acabar todos os brindes.

“Devido ao intenso movimento na rodovia neste período, nossa intenção com a campanha é conscientizar sobre a geração de resíduos e incentivar o motorista a facilitar o troco (devido à escassez de moedas no mercado) e impulsionar a utilização do cartão de débito como forma de pagamento”, afirma Marcelo Belão, gerente de Atendimento ao Usuário da Ecocataratas.

Serviço

Os motoristas que trafegarem nos 387,1 quilômetros de concessão da Ecocataratas, entre Guarapuava e Foz do Iguaçu, poderão solicitar serviço de guincho e ambulância, 24 horas por dia. O telefone de contato da Ecocataratas é o 0800 450 277.