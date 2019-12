Área do novo parque ambiental está recebendo os primeiros cuidados

Área do novo parque ambiental está recebendo os primeiros cuidados

A preparação do terreno para que nele seja construído um novo parque ambiental, começou. A área de 19.515,58 m², localizada no bairro Parque dos Estados, na rua 3 de Maio (marginal da BR-277), entrada de Santa Terezinha de Itaipu, está recebendo limpeza, terraplanagem, além da preservação de uma nascente existente no local.

A obra, em fase de licitação, vai contemplar portal de acesso, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada, sanitários, vagas para estacionamento e uma lagoa.