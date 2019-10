Sanepar mantém rodízio no abastecimento neste sábado

O rodízio no abastecimento de Cascavel está mantido neste sábado (12). O volume de armazenamento de água está em nível crítico o que compromete o abastecimento de forma regular.

A partir das 12h30 ficará fechada a distribuição de água para as regiões dos bairros Cristal (parte), Vinícius de Morais, Caravelle, Itaipu, Nova York, Brisa do Lago, Lago Dourado, Golden Garden, Esmeralda (parte), Santos Dumont, Aeroporto, Itapema, Albino Schmidt, Siena, Alto Alegre (parte), Centro (parte), Independência, Kiberama, Bonato, Social Americano, Boa Vista, Simone, Social Americano II, Liberdade, Vitória, Tom Jobim, Country Ville, Coqueiral, Bandeirantes, Vila Guaíra, Parigot de Souza, Claudete, Palmeira, Aclimação I e II, Vale do Sol, Residencial São Carlos e Porto Seguro. Os registros começam a ser aberto a partir das 19h e o abastecimento deve voltar à normalidade de forma gradativa a partir das 22h.

O controle e análise do sistema continuarão sendo feitos diariamente pelas equipes técnicas da Sanepar. O alerta para o uso racional e consciente da água continua. A orientação é para que sejam priorizados os usos para o consumo humano, alimentação e higiene pessoal.

A Sanepar recomenda reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Previsão de fechamento para o domingo (13):

Riviera, Santa Maria, Oliveira, Centro (parte), Jardim Social, Iguaçu, Curitiba, Pioneiros Catarinenses (parte), Neva, Acácia, Jardim Cláudia, América, Santa Luzia, Guanabara, Tolentino, São Vicente, Londrina, Cascatinha, Jardim Cláudia II e Jardim Pio XII.