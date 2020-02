Sai Iguaçu de União da Vitória entra Batel de Guarapuava

Torcida do Pantera do Vale deu show na terceirona do ano passado

União da Vitória – O sonho de disputar uma vaga na elite do paranaense durou pouco para a equipe de União da Vitoria. Após receber em janeiro convite da Federação Paranaense de Futebol para a disputa da 2ª Divisão do Paranaense, o Iguaçu começou os trabalhos para montagem da comissão técnica e contatos com jogadores.

O balde de água fria veio com um comunicado da federação que “desconvidou” o time, que terá que disputar a 3ª Divisão do Paranaense com início previsto para o mês de agosto.

Tudo isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD-RJ) determinou a volta do Batel de Guarapuava para a disputa da 2ª Divisão do Paranaense. Para não ferir o Estatuto do Torcedor e da Competição, a FPF cumpriu a decisão do tribunal mantendo a competição com dez equipes.

Se não houver nova reviravolta, a disputa da segundona do Paranaense 2020 deve reunir as seguintes equipes: Maringá, Apucarana Sports, Nacional, Rolândia, Independente São Joseense, Prudentópolis, Andraus, Araucária, Azuriz Pato Branco e Iguaçu. O campeonato deve ter início em abril.