Ritmo de trabalhos em área do Show Rural é intenso

O ritmo de trabalhos é intenso na área que de 3 a 7 de fevereiro receberá a 32ª edição do Show Rural Coopavel. E ficará maior à medida que a abertura oficial se aproxima, com missa às 11h do domingo, 2 de fevereiro.

Já é grande o número de montadoras e de operários que estão no parque para a montagem de estandes. No auge dos preparativos, serão 90 montadoras e centenas de trabalhadores simultaneamente distribuídos pelos 72 hectares da área que desde 1989 recebe o evento, hoje um dos três maiores do mundo.

O início da montagem foi autorizado no dia 2 de janeiro e tudo terá que estar pronto até às 19h do dia 31 próximo. Nesta edição, serão 650 expositores e a expectativa de público é de 250 mil visitantes. O montante das vendas pelos expositores, nos cinco dias de feira, é estimado em R$ 2 bilhões.

Novidades

Inúmeras novidades serão apresentadas, como um ciclo de pecuária de leite praticamente todo conduzido por robôs. Novas técnicas de agroecologia e de manejo para pequenas propriedades rurais, e mais de 5,6 mil experimentos, máquinas e tecnologias desenvolvidos para tornar a agropecuária ainda mais eficiente estarão em evidência.

O Show Rural Digital vai se estender por uma área de 8,7 mil metros quadrados, quase três vezes maior que a da primeira edição em fevereiro do ano passado. Entre as atrações estarão hackathon, arena multiuso para drones, veículos elétricos e protótipos, bem como o inédito Fórum de TI de Cooperativas do Brasil e Paraguai e a presença de quatro fundos de investimentos, que virão à mostra interessados em apostar em startups de negócios criativos, inovadores e escaláveis.