Risco de voo: PF investiga dono de empresa de táxi aéreo

Francisco Beltrão – Após receber inúmeras denúncias, algumas delas acompanhadas por vídeos, dando conta que o proprietário de uma grande e renomada empresa de táxi aéreo estava dando voos rasantes sobre a cidade de Francisco Beltrão, no sudoeste do Estado, no dia 28 de março deste ano, a Delegacia da Polícia Federal de Cascavel está em processo de instauração de inquérito para apurar riscos oferecidos pela condução perigosa de voo de aeronaves.

A reportagem do Jornal O Paraná teve acesso a alguns dos vídeos (veja em oparana.com.br) que estão circulando em diversas redes sociais. Em um deles, é possível ouvir o autor das imagens tentando conversar com o homem que desce da aeronave e se diz “comandante”. Questionado se é o dono da empresa, ele diz que sim com a voz embargada, como se estivesse embriagado. Em uma conversa desconexa, fala palavras de baixo calão e faz acusações a algumas pessoas que o assistiam.

Diante dos registros, o delegado federal Marco Smith afirmou que o inquérito vai apurar os riscos oferecidos em voos rasantes que podem estar sendo registrados naquela cidade já há algum tempo.

Entre os fatos também preocupantes revelados por uma das filmagens que integram a documentação que serve como base ao inquérito, o piloto acaba colindo a aeronave contra uma edificação enquanto tenta manobrar o bimotor.

Em outro vídeo aparecem dois aviões, ambos com voos rasantes, mas o segundo piloto não foi identificado ainda.

A reportagem tentou contato com a empresa de táxi aéreo, que possui uma de suas estruturas em Foz do Iguaçu, mas ninguém atendeu as ligações. Ela está presente ainda, segundo o site, em Curitiba, Florianópolis e Rio de Janeiro, com fretamento de voos de avião e helicópteros.

Se condenado, o homem que aparece nas imagens poderá ser preso e perder a licença para voar.

Veja os vídeos que dão suporte ao inquérito que investiga risco de voo no sudoeste do Paraná:

Reportagem: Juliet Manfrin