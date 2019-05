Reitor recebe medalha em evento do Conselho de Educação Física

O Encontro de Gestores de Academias e Workday, promovido pelo CREF9/PR (Conselho Regional de Educação Física), aconteceu no último sábado, 18 de maio, no Centro Universitário de Cascavel – Univel. O dia foi dedicado aos profissionais e aos estudantes de Educação Física, que puderam escolher entre quatro opções de cursos. “Estiveram aqui alguns dos melhores profissionais da área no Brasil, com cursos voltados para gestão, venda, avaliação, capacitação e treinamentos específicos. O principal objetivo do Cref é atender os profissionais registrados e a população”, conta o presidente do Conselho, Antônio Eduardo Branco.

O evento contou com as palestras “Gestão de Produtividade”, com o consultor especializado em vendas e gestão de pessoas e talentos Giancarlo Oliveira e “Atuais desafios dos gestores através de uma apresentação de casos reais com base na nova legislação trabalhista”, com o advogado trabalhista Rafael Nassif. “Foi um grande aprendizado, porque foi voltado tanto para o proprietário da academia, o atendimento, a melhora e a qualificação dos consultores, quanto para a equipe técnica”, conta o gestor de academia, Nelson Cooper.

Além disso, os participantes puderam optar entre os seguintes cursos: Avaliação física como fator de segurança e performance para o aluno, com o coordenador do curso de Educação Física da Univel e 2º vice-presidente do CREF9/PR, professor Gustavo Brandão; Repensando o fitness: como a ciência pode ajudar as academias a oferecerem melhores serviços, com o dr. Ricardo Martins; e Personal: qual é o seu diferencial?, com o personal trainer Zanon Macedo. “O nosso objetivo foi trazer as tendências de mercado tanto na área de gestão, como dos serviços que as academias podem oferecer”, explica o conselheiro do CREF9/PR, Anderson Lopes.

Os alunos do curso de Educação Física participaram do evento, que foi essencial para inseri-los no meio profissional. “Nossos alunos tiveram a oportunidade de entrar em contato com o nosso Conselho Regional em um grande evento. A Univel pôde receber um evento de excelência, engrandecendo nossas atividades acadêmicas. Tenho certeza que os participantes dos cursos saíram com muita motivação para continuarem seus estudos”, ressalta o professor Gustavo.

Durante o evento, o reitor da Univel, Renato Silva, foi condecorado com a Medalha de Comemorativa dos 15 anos do CREF9/PR, por sua contribuição para o crescimento e fortalecimento do Conselho e da Educação Física no Paraná.