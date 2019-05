Região oeste tem 2 mil casos de dengue confirmados

Os números do boletim da dengue divulgado nesta terça-feira (21) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) revelam que a região já atingiu a marca de 2 mil casos confirmados de dengue no atual ciclo epidemiológico.

Somente a 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, com cobertura em 9 municípios, tem 1.035 diagnósticos à doença e quase 6,7 mil notificações suspeitas. Na 10ª Regional de Saúde de Cascavel (25 municípios) já são 740 casos confirmados e quase 3,5 mil notificações que aguardam exames laboratoriais. Na 20ª Regional de Saúde de Toledo (18 municípios) são 343 confirmações e quase 2 mil suspeitas aguardando os exames. Em todo o Estado o novo boletim revela que são 8.158 registros positivos à doença com quase 53,4 mil suspeitas.

Das 13 mortes confirmadas em decorrência da ação do vírus, três são no oeste, todas na regional de Cascavel.

Quanto aos casos de chikungunya e zika vírus, dos 12 confirmados à chikungunya, seis são no oeste e todos na Regional de Foz do Iguaçu. Quanto à zika, dos cinco registros estaduais, dois são na região, também no núcleo coberto por Foz do Iguaçu.

Reportagem: Juliet Manfrin