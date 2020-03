Rebaixados do Paranaense de Futebol podem ser definidos no fim de semana

Curitiba – O Paranaense de Futebol 2020 teve uma rodada que alterou a tabela de classificação nos dois extremos, no fim de semana, com Athletico chegando à liderança isolada e o Paraná Clube deixando o grupo que seguirá às quartas de final. Na próxima, que terá início amanhã (3), poderão ser definidos os rebaixados do campeonato, com uma rodada de antecedência.

Integrantes da zona de rebaixamento, PSTC e União, que alternaram posições no último domingo (1º) e são os caçulas da elite do Estadual este ano, respectivamente como campeão e vice da Segundona 2019, poderão ter o retorno à divisão de acesso decretado caso sejam derrotados e o Toledo vença seu compromisso.

Do trio, o primeiro a ir a campo será o lanterninha União, que no sábado (7) visitará o Paraná Clube na Vila Capanema. No dia seguinte, o PSTC e o Toledo também enfrentarão gigante do Estado. O time de Cornélio Procópio receberá o Coritiba, enquanto o Porco desafiará o Operário em Ponta Grossa.