Reabertura da Estrada do Colono avança em comissão do Senado

Brasília – A Comissão de Infraestrutura do Senado Federal aprovou nessa terça-feira(17) o projeto de lei que permite a reabertura da Estrada do Colono, trecho de 17 km que corta o Parque Nacional do Iguaçu, ligando o oeste ao sudoeste do Paraná.

O projeto agora segue para a Comissão de Meio Ambiente. Se aprovado, vai para a Comissão de Desenvolvimento Regional, onde será analisado de modo terminativo. Isso é, se aprovado, dali vai direto para a sanção do presidente, sem análise do plenário.

O projeto foi apresentado na legislatura passada pelo então deputado Assis do Couto. Aprovada pela Câmara, a proposta foi adotada este ano pelo senador paranaense Alvaro Dias (Podemos), que tem articulado para a reabertura da estrada. Na reunião dessa terça-feira, ele agradeceu a celeridade com que a Comissão de Infraestrutura aprovou o texto e disse que o projeto contribuirá para a conservação do Parque, já que os moradores atuarão como fiscais contra a caça ilegal.

Em Cascavel no dia 23 de maio, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre sua intenção de ver a estrada aberta. Ele disse que já havia dado encaminhamentos para que fosse concedida a licença.

A Estrada do Colono teve papel fundamental na colonização das regiões oeste e sudoeste no século passado, e foi fechada definitivamente em 2001 após uma ação do Ministério Público Federal. A população de Serranópolis do Iguaçu e de Capanema nunca desistiu de ver o caminho novamente aberto.