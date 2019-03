Qualidade de vida na Terceira Idade  

É possível envelhecer com qualidade de vida? Sim, é possível. Em Santa Terezinha de Itaipu, os vovôs e vovós contam com diversas oficinas oferecidas gratuitamente, as atividades fazem parte das ações do Grupo de Convivência, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social.

Para a coordenadora do grupo da Melhor Idade, Regina de Antoni, as atividades têm alcançado resultados positivos. “Eles participam diariamente de oficinas da memória, artesanato, dança, coral, oficina levando alegria, hidroginástica, pilates e o tradicional baile de todas as quartas-feiras. São essas atividades que levam alegria, diversão, conhecimento e saúde para nossos idosos durante todo o ano, tornando-se um espaço de apoio para a superação das dificuldades e para promoção da qualidade de vida”, explica.

Ainda de acordo com Regina, na última quinta-feira (14), foi promovido o I Encontro de Idosos, no Centro Integrado de Apoio à Melhor Idade (CIAMI). A ação foi voltada para o grupo que integra as atividades do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social). O encontro teve como objetivo fortalecer vínculos familiares e comunitários, além de promover o bem-estar e a socialização entre os idosos. Além disso, o grupo formado por sete idosos, entre homens e mulheres, terá frequência mensal e poderá participar das oficinas ofertadas no CIAMI.