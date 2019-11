Projeto-piloto inicia combate ao borrachudo

Os secretários municipais de Meio Ambiente, Wagner Yonegura, e de Agricultura, Nei Haveroth, a veterinária da Vigilância Ambiental, Paula Costa Lis, o presidente do Sindicato Rural Patronal, Paulo Orso, e agricultores da região de Sede Alvorada participaram nessa terça-feira (26) do lançamento do projeto-piloto para controle biológico de borrachudos na bacia hidrográfica de Cascavel.

Os produtores receberam orientações de como, onde e quando fazer a aplicação do BTI (larvicida biológico), produto de controle biológico do borrachudo.

Na reunião, foram mobilizados os produtores rurais numa extensão de 25 quilômetros do Rio das Antas, iniciando pelo perímetro urbano. Os agricultores receberam o BTI, produto biológico com ação exclusiva nas larvas do borrachudo, e foram orientados quanto à aplicação. Também foi feita uma demonstração de como fazer a aplicação.

A aplicação

Para que os resultados sejam alcançados foi feita a medição de vazão do rio para definir a quantidade do produto que será usado de agora até o dia 21 de janeiro de 2020.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, a proliferação do mosquito aconteceu devido a um desequilíbrio ecológico e excesso de matéria orgânica no rio, além da falta de predadores naturais. “O controle que estamos propondo é com um agente biológico que combate as larvas do borrachudo e não prejudica o meio ambiente, vegetação, algas e peixes e não contamina a água”, concluiu Yonegura.