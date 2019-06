Programação do 5º Show Pecuário está completa

Mais um Show Pecuário está chegando. A 5ª edição do evento, que nasceu com objetivo de disseminar novas tecnologias e conhecimento aos pecuaristas com oeste do Paraná, pensando em alavancar o setor na região, está repleta de atrações. O evento será de 23 a 26 de julho, em Cascavel. Palestras, julgamentos e leilões de animais da mais alta qualidade farão parte do evento, mais uma vez promovido no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, fruto de uma parceria entre Sindicato Rural de Cascavel e Sociedade Rural do Oeste do Paraná.

Depois o tradicional café da manhã em homenagem ao agricultor e a solenidade de abertura, o primeiro dia, assim como na quarta edição, será dedicado à silagem, alimento fundamental na bovinocultura de leite e de corte. Além disso, as expectativas de mercado do setor serão esmiuçadas por Hyberville Neto, da Scot Consultoria.

O segundo dia será dedicado à pecuária de leite e confinamento na ovinocultura. A programação em 24 de julho começará com Paulo do Carmo Martins, chefe da Embrapa Gado de Leite. Grandes nomes do segmento, como o professor Marcos Veiga, da USP, falarão sobre mastite e outros problemas comuns nas vacas de leite.

Na quinta (25), rentabilidade, automação e tecnologia, área livre sem vacinação contra febre aftosa e nutrição serão temas das palestras dedicadas à pecuária de corte. Na sexta, o dia será dedicado à piscicultura. Eficiência, bioremediadores e manejo serão os temas das palestras.

Os leilões ocorrerão de terça a quinta, sempre a partir das 20h. Serão realizados julgamentos de bovinos e ovinos, mas ainda sem horário definido.

“Estamos felizes em conseguir realizar mais uma edição e contamos com a presença dos pecuaristas de toda região. Queremos que eles venham se atualizar e fazer bons negócios”, comentou Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural de Cascavel.