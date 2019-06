Professor apresenta pesquisa no Congresso Mundial

A Universidade Paranaense – Unipar foi representada em mais um congresso de relevância mundial para a comunidade científica. O coordenador do curso de Fisioterapia da Unidade de Toledo, professor Jefferson Amaral dos Santos, esteve presente no Congresso Mundial de Fisioterapia, organizado pela World Confederation of Physical Therapy.

A WCPT é uma organização internacional da Inglaterra, que representa mais de 450 mil fisioterapeutas no mundo inteiro, em 109 países, promovendo a profissão e conhecimentos para melhorias na saúde global.

O Congresso aconteceu na cidade de Genebra/Suíça, onde o professor apresentou em forma de pôster o projeto de pesquisa ‘Adaptação e validação transcultural da versão brasileira da escala funcional da dor lombar’.

“O instrumento foi desenvolvido no Canadá e ainda não apresentava versão validada para o português utilizado no Brasil. E sendo a dor lombar uma das disfunções que mais ocorrem em toda a população mundial, o equipamento poderá ser usado em diversas pesquisas no país”, explica o coordenador.

Fez parte da programação do Congresso, cursos e palestras que foram ministrados por nomes consagrados da área da Fisioterapia. Além da troca de conhecimentos e contato com especialistas, o professor Amaral teve a oportunidade de conhecer o que há de mais moderno no setor, na Feira Mundial de Fisioterapia, realizada durante o evento.

Para participar do Congresso Mundial, o professor Amaral recebeu ajuda de custo do Programa Institucional de Capacitação Docente (PICD) da Unipar.