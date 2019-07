Produtores devem agilizar proteção do café contra geadas

O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) confirmam o risco de geadas com potencial de causar danos às lavouras paranaenses de café nas madrugadas de sábado (06) e domingo (07). Produtores devem adotar medidas de proteção imediatamente.

A recomendação para os plantios novos de café, com até seis meses de campo, é enterrar as mudas. Viveiros devem ser protegidos com várias camadas de cobertura plástica ou aquecimento, com a opção de adotar as duas práticas simultaneamente.

Nos dois casos – lavouras novas e viveiros – a proteção deve ser retirada logo que a massa de ar frio se afastar e cessar o risco imediato de geada.

Nas lavouras com idade entre seis meses e dois anos, a orientação aos produtores é amontoar terra no tronco das plantas até o primeiro par de folhas. Essa proteção deve ser mantida até meados setembro e depois retirada com as mãos.

Mais informações sobre o serviço Alerta Geada e técnicas de proteção de cafeeiros podem ser obtidas nos endereços nos sites do Iapar e do Simepar, ou ainda pelo disque-geada (43) 3391-4500.

APP IAPAR CLIMA – A partir deste ano, o avisos do Alerta Geada também são divulgados também pelo aplicativo Iapar Clima, que está disponível para aparelhos Android e pode ser baixado gratuitamente no Google Play.