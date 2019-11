Procon divulga pesquisa da Black Friday: variação de 84%

Reportagem: Milena Lemes

Há alguns anos o Brasil adotou a tradicional feira de queima de estoques norte-americana realizada sempre na última sexta-feira de novembro, que, neste ano, será dia 29. Os produtos eletrônicos costumam ser os preferidos dos consumidores.

Entre os aparelhos celulares pesquisados, o que mais apresentou variação de preço foi o Xiaomi MI 8 de 64g, que no site da Havan foi encontrado por R$ 1.699,90 e no site da Magazine Luiza estava por R$ 1.394,10, ou seja, 18% mais barato.

Entre as três TVs cotadas, a maior variação chegou a 65%. A Smart TV da Samsung de 43 polegadas foi encontrada no site da Colombo por R$ 2.302,23, e no site das Casas Bahia e do Ponto Frio a mesma TV está por R$ 1.599.

Há consumidores que aproveitam a época para comprarem produtos para a casa. A panela airfryer da marca Britânia apresentou uma variação de 62%. No site da Magazine Luiza, o produto pode ser adquirido por R$ 246,91, já no site do Ponto Frio ele custa R$ 399,90.

O refrigerador de duas portas da Electrolux foi cotado por R$ 1.999,90 nos sites da Havan e do Ponto Frio, já no site das Casas Bahia o produto está por R$ 1.589, ou seja, 20,5% mais barato.

Todos os valores estão à disposição no site do Procon de Cascavel.

Orientações

Além da pesquisa de preços, o Procon de Cascavel dá algumas dicas para os consumidores que querem aproveitar as promoções da Black Friday. Uma delas é fazer listas dos produtos que realmente precisa ou que deseja comprar, para não acabar levando para casa mais do que o necessário.

Outra dica é para que os consumidores pesquisem os preços. “As pessoas podem ‘printar’ as páginas antes da promoção e no dia para comparar os preços”, orienta a fiscal e agente de Defesa e Proteção do Consumidor, Patrícia Finato.

Patrícia alerta ainda que os consumidores verifiquem se o site em que forem realizar a compra é seguro. “O consumidor deve se certificar de que a empresa existe, verificando se possui endereço físico e canal de relacionamento com o próprio consumidor”.

Plantão do Procon

Telefone fixo: (45) 3902-6308

WhatsApp: (45) 99103-0445

Clique AQUI e confira a lista completa de produtos.