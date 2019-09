Processo de financiamento de US$ 32 milhões avança

A Cofiex (Comissão de Financiamentos Externos) do Ministério da Economia autorizou esta semana a elaboração de dez projetos – no valor total de US$ 592,9 milhões – que serão financiados com recursos de organismos internacionais de desenvolvimento. Na proposta de Cascavel, o financiamento será pelo Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata) no valor de US$ 40 milhões, com empréstimo de US$ 32 milhões e US$ 8 milhões em contrapartida do Município, cerca de R$ 160 milhões.

A aprovação na Cofiex, coordenada pela Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, é a primeira etapa para a obtenção dos financiamentos externos com a garantia da União. Agora seguem os trâmites no STN (Secretaria do Tesouro Nacional) e no Senado.

A partir da autorização da Cofiex, o governo municipal vai enviar mensagem ao Legislativo Municipal para obter a autorização para contrair o empréstimo.

Obras previstas

Dentre as obras previstas na proposta de Cascavel, estão a revitalização completa da Avenida Carlos Gomes, a continuação da Avenida Brasil da Praça da Bíblia até a FAG, e a área da “Rodoviária Velha”, no Centro.

Também estão previstas no programa obras de parques ambientais no Santa Felicidade, incluindo Centro de Convivência Intergeracional, e parque Interlagos/Floresta; implantação de 30km de ciclofaixas, implantação dos binários Manaus/Belém e Juscelino Kubitschek/Flamboyant. Também estão previstas obras de construção de uma usina de compostagem e o Território Verde na área do Lago Municipal, entre outras ações.