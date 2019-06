Primeira regional dos Jogos Escolares termina nesta quarta

Curitiba – Competição que movimenta alunos-atletas de 13 Núcleos Regionais de Educação desde a última sexta-feira, a fase regional da 66ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná) definirá os últimos campeões da primeira parte da competição nesta quarta-feira.

As disputas estão sendo realizadas em Corbélia, Jandaia do Sul, Roncador, Cianorte, Uraí, Dois Vizinhos, Rancho Alegre D’Oeste, Jardim Alegre, Carlópolis, Centenário do Sul, Santa Izabel do Ivaí, Pontal do Paraná e Arapoti.

Duas sedes desta 1ª regional tiveram datas adiadas devido as fortes chuvas que atingiram o Estado na última semana. Em Rebouças a competição começou segunda-feira – portanto seguirá até amanhã -, enquanto em Quatro Barras o início foi adiado para a 2ª regional, que será realizada assim em 17 municípios-sedes dos dias 14 a 20 de junho.

O NRE de Cascavel compete na 1ª regional em Corbélia, enquanto os demais NREs da região oeste participarão dos Jeps na 2ª regional. Estudantes de instituições de ensino de ligadas ao Núcleo de Toledo competirão em Guaíra; os de Foz do Iguaçu em Santa Terezinha de Itaipu; e os de Assis Chateaubriand em Tupãssi.