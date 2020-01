PREPARAÇÃO | Toledo volta ao 14 de Dezembro para treinar

Derrotado em casa pelo Cianorte na 1ª rodada, no domingo (19), o Toledo voltou ao campo do Estádio 14 Dezembro nessa segunda-feira (20) para treinar, assim como havia feito em todos os dias da última semana. Desta vez, porém, apenas os jogadores que não participaram da partida com o Leão do Vale realizaram atividades no local, em um jogo-treino com o time sub-19 do Porco. Com o grupo completo, o técnico Paulo Baier comandará hoje o treino que definirá a equipe que amanhã à noite tentará se recuperar no Paranaense 2020, num jogo de “seis pontos” com o União, às 20h, em Toledo, pela 2ª rodada do Estadual.

