Prefeitura de foz entrega 9 mil quilos de ração para protetores de animais

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, entregou mais de 9 mil quilos de ração para 53 protetores de animais e ONG’s que atuam no município. A entrega teve início nesta quarta (1º) e seguirá até sexta-feira (3). A medida vai auxiliar na alimentação de até 2 mil animais na cidade.

O prefeito Chico Brasileiro destacou que a entrega da ração foi possível graças à união de esforços. “A prefeitura é parceira nesse projeto, que teve início com uma emenda impositiva do ex-vereador Protetor Jorge. Agradecemos muito também ao Conselho Municipal de Defesa e Proteção Animal que tem trabalhado incansavelmente em defesa dessa bandeira e juntamos forças todos nós para que essa entrega fosse feita”, disse.

O secretário municipal de Agricultura Pablo Mendes, explicou que a entrega já estava programada, mas coincidiu de ocorrer durante o período de calamidade pública, decretado pelo risco do coronavírus em todo país. “Essa ação já estava planejada para acontecer e veio em um momento propício para ajudar todo o trabalho social e de saúde pública que os protetores fazem”, conta. Nos próximos meses deverá ocorrer a etapa final da entrega das rações no município.

A protetora Alia Abdul Hadi recebeu 270 quilos de ração e ressaltou que o apoio é importante em um período de restrições. “Para mim vai aliviar bastante porque eu tenho 140 gatos e 4 cães”.

Chamamento público

Antes da entrega, foram realizados diversos procedimentos para validar os protetores e as entidades que receberam o auxílio por meio de um chamamento público. “Os protetores se cadastraram e o Conselho teve a responsabilidade de visitar os cadastrados e verificar a situação de cada um, se tinham animais, qual era a quantidade e estabelecer uma divisão justa e proporcional”, explica a presidente do Conselho Municipal de Defesa e Proteção Animal Noely

Cassini.

Conforme o levantamento da organização, os protetores do município atendem uma média de 2 mil animais, entre cães e gatos. Para a presidente do Conselho, a doação veio no momento certo. “Está realmente vindo em uma ótima hora, nesse momento é muito importante garantir a alimentação desses animais”, destacou.