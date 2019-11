Prefeitura de Marechal declara luto oficial pelo falecimento do médico pediatra Cezar Moreira 

O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Marcio Rauber decretou luto oficial, por três dias no município pelo trágico falecimento na manhã desta segunda-feira (18) do médico pediatra Cezar Renato Saldanha Moreira, que prestou relevantes serviços durante décadas à população rondonense na área da saúde, tanto pública como privada.

No documento, o mandatário ressaltou a dedicação e sensibilidade que o profissional da área da saúde tinha no cuidado com as crianças, além de lembrar da sua importante participação a partir do início dos partos no Hospital Municipal Dr. Cruzatti.

O decreto nº 323/2019, também é assinado pelo vice-prefeito, Ilário Hosfaetter, e pelo Secretário de Administração, Elemar Hensel.

