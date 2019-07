Prefeito Kabelo mais perto do governador Ratinho Junior

O prefeito de Santa Tereza do Oeste, Elio Marciniak, o Kabelo, aceitou convite para se filiar ao PSD (Partido Socialista Democrático), do governador Ratinho Junior. A formalização da filiação e o aperto de mãos com a maior liderança estadual do partido, o próprio governador, foram realizados em encontro em Curitiba. Ratinho não poupou elogios: “São gestores como o prefeito Kabelo que o nosso País precisa”, disse.

O secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, também participou do encontro e revelou “que tem um carinho especial por Santa Tereza do Oeste” e ratificou que o partido se fortalecerá e terá muito mais representatividade no oeste do Paraná com a chegada do prefeito Kabelo.