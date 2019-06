Prefeito de Santa Terezinha de Itaipu anuncia mais seis etapas do programa Tapete Preto

Nessa terça-feira (18), o prefeito de Santa Terezinha de Itaipu Cláudio Eberhard, assinou ordens de serviço para mais seis etapas do Programa Tapete Preto. Serão mais de 228 mil M² de recapeamento asfáltico, contemplando 59 Ruas e Avenidas na Região Central, Parque São Lourenço, Bairro Santa Mônica (Jerusalém e Curitibanos), Região dos Conjuntos (Gralha Azul), Parque dos Estados e Distrito Industrial.

No total, serão investidos aproximadamente mais R$ 10 milhões com recursos do Governo do Estado, através da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDU. Desde que foi implantado em 2017 pela gestão do prefeito Cláudio, o Programa Tapete Preto já pavimentou nas 7 etapas anteriores, 150.754,16 M² com investimento de mais de R$ 5 milhões. Com estas novas etapas anunciadas, 95% do programa estará concluído totalizando 379.490,58 M² de recapeamento asfáltico com investimento total de mais de R$ 14 milhões, a custo zero para a população. O programa prevê ainda os serviços de sinalização viária horizontal e vertical.

“A pavimentação reflete não apenas nas condições de trafegabilidade e fluidez e segurança no trânsito, mas também acaba por oportunizar melhor qualidade de vida para as pessoas, além de valorizar os imóveis. O programa Tapete Preto avança e com isso conseguimos atingir 95% do nosso objetivo de levar asfalto a todas as ruas de nossa cidade”, destaca o prefeito Cláudio.

Vereadores da base de governo, lideranças e secretários municipais estiveram presentes na assinatura das ordens de serviço. Na ocasião, o presidente da Câmara de Vereadores Rogério Matendal enalteceu a importância dos investimentos na infraestrutura urbana. “Santa Terezinha de Itaipu está de parabéns, por ter uma gestão que transita pelos governos Federal e Estadual e que segue viabilizando recursos e projetos importantes para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

Moradores do Parque São Lourenço comemoram a notícia do tão sonhado asfalto: “Moro no São Lourenço há 7 anos e estávamos ansiosos por este dia. O prefeito Cláudio nos deixa muito felizes com essa notícia e o melhor que as obras já iniciam na próxima semana, é um sonho que se torna realidade”, finaliza o morador Rudinei Klein.

PRÓXIMAS ETAPAS

Com o anúncio de hoje, para concluir 100% do Programa Tapete Preto, restará mais uma etapa que já está licitada aguardando somente a autorização do governo federal para contratação.