Pontos extras apimentam a decisão do Turismo Nacional em Cascavel

O Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, o mais veloz do Brasil, vai definir os campeões da temporada 2019. A partir de hoje começam as atividades de pista para a última etapa que promete disputas intensas em cada uma das quatro baterias por categoria. Disputa que fica ainda mais quente por conta do equilíbrio entre as marcas e pelo sistema de pontuação.

O regulamento da categoria prevê pontos de bonificação para pilotos que participaram de, ao menos, 60% das etapas, variando de 10 a 30 pontos, o que só será definido após a confirmação das inscrições amanhã. Os quatro primeiros colocados de cada categoria seguem carregando o “lastro de sucesso” – uma medida que vai de 10 a 50 kg extras nos carros. Estarão em jogo 105 pontos na etapa.

Os cascavelenses terão para quem torcer. Os irmãos Felipe e Caíto Carvalho, da equipe Sensei, estão na briga pelo título da categoria 1A. Felipe é o vice-líder, com 293 pontos; e Caíto o terceiro colocado com 234 pontos. O líder é o mineiro Thiago Tambasco, com 353 pontos.

Classificação do campeonato após cinco etapas

Pos. Piloto Carro Pontos

1º) Gabriel Correa Ford Ka 290

2º) Gustavo Mascarenhas Fiat Uno 259

3º) G.Magnabosco/Jr.Berlanda Fiat Mobi 250

4º) R.Lima/E.Bueno VW Gol 239

5º) L.Freitas/W.Freitas VW Gol 237

Classe 1A

1º) Thiago Tambasco GM Onix 352

2º) Felipe Carvalho GM Onix 293

3º) Caito Carvalho GM Onix 234

4º) Giovane Mega Peugeot208 201

5º) R.Tassi/A.Sermann VW Gol 196

Classe 1 B

1º) Alexander Ce GM Onix 371

2º) Lucas Bornemann Fiat Uno 340

3º) André Jacob VW UP 316

4º) Rafael Colombari VW UP 304

5º) Fabrício Fleury Peugeot 208 196

Classe 2A

1º) Lamartine Pinotti VW Gol 334

2º) Alê Souza Ford Fiesta 324

3º) Rafael Barranco VW Gol 276

4º) J.P.Naumes/A.Nurnberg VW Gol 264

5º) Richard Heidrich VW Gol 239

Classe 2B

1º) Edson Campana VW Gol 382

2º) Edson Reis GM Celta 319

3º) Rogério Cruzeiro Ford Ka 186

4º) Davi Oliveira GM Celta 158

5º) F.Tokunaga/P.H.Costa VW Gol 127

Programação

A programação da final do Turismo Nacional começa hoje com treinos livres das 13h às 17h. Amanhã a programação prevê das 8h30 às 9h10 o 1º treino da Sprint Race; das 9h15 às 9h55, o 1º treino da Turismo (Classe 1); das 10h às 10h40 o 1º treino da Turismo (Classe 2); das 10h45 às 11h25 o 2º treino da Sprint Race; das 11h30 às 12h10 o 2º treino da Turismo Classe 1; das 12h15 às 12h55 o 2º treino da Turismo Classe 2; das 13h35 às 14h15 o 3º treino da Sprint Race; das 14h20 às 15h o 3º treino da Turismo Classe 1; das 15h05 às 15h45 o 3º treino da Turismo Classe 2; das 16h às 16h10 o treino classificatório da Prova 1 da Sprint Race; das 16h20 às 16h30 o treino classificatório da Corrida 2 da Srpint Race; das 16h40 às 16h55 o treino classificatório da Classe 1 do Turismo Nacional e das 17h05 às 17h20, treino classificatório da Classe 2 do Turismo Nacional.

As provas

As provas serão no sábado. Às 8h40, 1ª prova da Classe 1 do Turismo Nacional; 9h20, 2ª prova da Classe 1 do Turismo Nacional; 10h, 1ª prova da Sprint Race; 10h50, 1ª prova da Classe 2 do Turismo Nacional; 11h30, 2ª prova da classe 2 do Turismo Nacional; 12h50, 2ª prova da Sprint Race; 13h40, 3ª prova da Classe 1 do Turismo Nacional; 14h20, 4ª prova da Classe 1 do Turismo Nacional; 15h15, 3ª prova da Classe 2 do Turismo Nacional; 15h55, 4ª prova da Classe 2 do Turismo Nacional; e às 16h25, solenidade de premiação da Sprint Race e do Turismo Nacional.

Copa SPR

Três cascavelenses vão disputar a etapa final da Copa SPR sábado no Kartódromo Beto Carrero Word, em Penha, Santa Catarina. A competição é Open da Copa Brasil, que será disputada de 7 a 12 de outubro no kartódromo catarinense. Akyu Myasava irá disputar a categoria Cadete; Pedro Gurgacz, a Shifter; e Murillo Fiori, a categoria F-4 Graduados.