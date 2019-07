Polo Astronômico do PTI faz visita especial em homenagem aos 50 anos do Homem na Lua

Há 50 anos, a humanidade deu um grande salto: mais precisamente de 384,4 mil quilômetros, com a chegada à Lua. O Polo Astronômico do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) relembra a trajetória da missão Apollo 11 com uma edição especial do passeio turístico no próximo sábado, 20, com três opções de horário para os visitantes.

Em 20 de julho de 1969, o mundo parou para acompanhar, ao vivo pela televisão e pelo rádio, o comandante da missão da Nasa, Neil Armstromg, descer as escadas do módulo lunar. No exato dia em que se completam 50 anos da data, moradores e turistas de Foz do Iguaçu e região terão a oportunidade de saber mais sobre essa viagem espacial no Polo Astronômico do PTI.

Além do passeio tradicional do Polo, que inclui planetário, observatório e plataforma de observações a olho nu, os visitantes vão assistir a vídeos sobre a ida ao homem à Lua, conhecer um pouco mais sobre as características da superfície lunar e acompanhar a demonstração do lançamento de um foguete de pressão hidráulica.

A visita ao Polo tem duração de 2h30 e está disponível aos sábados em três horários: 10h, 16h e 19h30. Mais informações e agendamento do passeio podem ser feitos pelo site do Complexo Turístico Itaipu: www.turismoitaipu.com.br .