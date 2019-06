PLANO SAFRA: BB disponibilizará R$ 103 bilhões, alta de 20% em relação a 2018/19

Depois de desembolsar R$ 85,96 bilhões em crédito para a cadeia do agronegócio em 2018/2019, o BB (Banco do Brasil) terá R$ 103 bilhões disponíveis ao crédito rural, por meio do Plano Safra. O valor é 20% superior ao disponibilizado na safra anterior.

Desta vez serão R$ 91,5 bilhões para o crédito rural e R$ 11,5 bilhões para o crédito agroindustrial. Por segmento, o banco vai disponibilizar R$ 14,10 bilhões para a agricultura familiar e R$ 77,40 bilhões para os demais produtores.

Maior parceiro do agronegócio brasileiro, o BB, para atendimento diferenciado dos clientes produtores rurais, dispõe de 712 carteiras especializadas, gerenciadas por profissionais capacitados e treinados para apresentar as melhores soluções de crédito agropecuário, além de auxílio e consultoria nas atividades financeiras, nos diversos ciclos da atividade dos clientes.

Com inúmeras soluções para suprir as diferentes necessidades do setor agrícola, o BB reforça o seu compromisso como o maior parceiro do produtor rural oferecendo ao cliente experiências de crédito simplificadas e convenientes, amparadas em um processo ágil para a contratação de financiamentos e demais serviços.