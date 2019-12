Pistilli e Casarini vencem os 500 Km

Sérgio Pistilli e Deninho Casarini venceram sábado a edição deste ano dos 500 km de Interlagos. A dupla, que se revezou na pilotagem de um Spyder preparado para a classe P3, largou da pole position, e assumiu a liderança da prova de forma definitiva na 17ª das 116 voltas da corrida disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), faturando a vitória. A segunda colocação ficou com Roberto Dal Pont e Luiz Abbade, dupla que se revezou na condução de um Spyder; Marco Scalamandré, Rodrigo Garcia e Fernando Julianelli, com um Lancer, completaram a corrida realizada no circuito localizado na zona sul paulistana em terceiro.