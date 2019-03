Pesquisa inédita: Oeste é superpotência no transporte rodoviário

Cascavel – Um segmento bilionário que compreende, nos 26 municípios da abrangência do Sintropar (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Oeste do Paraná), 1.532 transportadoras que geram 128 mil empregos diretos, respondem por uma frota de 55 mil caminhões e movimentam mais de R$ 30 bilhões por ano apenas em renovação e manutenção de caminhões, combustível, estrutura física e folha de pagamento.

Estes são apenas alguns dos dados apresentados na noite de ontem, na primeira reunião semanal de 2019 da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), pelo presidente do Sintropar, Wagner Adriani de Souza Pinto.

A pesquisa é inédita no Paraná e imprime o retrato do setor, servindo como base para a realização da Transpoeste, a primeira feira de transportes rodoviários do Paraná que será realizada de 20 a 22 deste mês em Cascavel.

Ao falar dos números ao Jornal O Paraná, o presidente do sindicato reforça as peculiaridades e as surpresas dos dados.

A regional se mostrou uma superpotência no segmento concentrando hoje 1% de todas as transportadoras no País. E olha que os números não levam em consideração os autônomos, ou seja, transportadores com até três caminhões cada um que só na região representam 30 mil profissionais.

“Os números nos trouxeram gratas surpresas. Na região, 72% dessas transportadoras têm na sua linha de comando pessoas altamente preparadas, com pelo menos curso superior completo. São empresas com história que possuem pelo menos uma década de existência e que a profissionalização extrema está diretamente associada com a sucessão. Foram herdadas dos pais, que talvez tivessem pouco acesso à educação formal. As empresas agora são reflexos dos negócios bem geridos, com pessoas preparadas”, destaca o líder sindical.

A Transpoeste

Para Wagner, os dados confirmam a necessidade de uma feira como a que será realizada na próxima semana e que reúne na primeira edição mais de 50 expositores no Centro de Convenções e Eventos. “É uma feira direcionada, voltada à tecnologia do segmento, de empresários que querem renovar suas frotas, que querem conhecer as novidades, otimizar seu serviço… Acreditamos que vamos crescer muito e em dois ou três anos ela não caberá mais no Centro de Convenções de Cascavel”, projeta.

São esperadas durante o evento pelo menos 5 mil pessoas, com negócios que ultrapassem os R$ 100 milhões, fomentados por investimentos em tecnologia. “Isso porque outro número que nos surpreendeu na pesquisa está ligado à tecnologia dessas empresas. Ao menos 82% delas rastreiam seus veículos e mais da metade, 53%, possuem sistema de gerenciamento para cuidar do negócio. Isso significa que são pessoas antenadas com as novidades e querem tecnologia, investem nela. A feira é um lugar onde esses empresários encontrarão novidades em todos os setores dos transportes e em um mesmo lugar”.

A Transpoeste é resultado de cinco anos de planejamento.