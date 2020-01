Pentavalente: 1,5 mil crianças já foram vacinadas em Cascavel

Após dois meses sem a vacina pentavalente, Cascavel recebeu a remessa do governo federal com 2,5 mil doses no último dia 22. Conforme o balanço da Secretaria de Saúde, até quinta-feira(30) já tinham sido imunizadas 1,5 mil crianças em todo o Município.

No entanto, agora a preocupação é com as mais de 700 crianças que ainda estão na lista de espera, mas que os pais não levaram para a imunização. A equipe da Saúde está voltada em alertar os pais para que levem seus filhos até as unidades, assegurando que todas as crianças que necessitam da dose recebam a vacina.

De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, a enfermeira Cristina Carnaval, o prazo para que os pais que estão nessa primeira lista de espera sejam atendidos será encerrado na próxima sexta-feira, dia 7. “É complicado, pois esperaram tanta a vacina, deixam o nome na lista de espera, mas quando chega a dose, são comunicados e não comparecem. A maioria dois pais já foi avisada, o único que não foi avisado é quem não atendeu ao telefone e não retornou. A Secretaria vai dar só esta próxima semana de prazo. Então, àqueles pais que foram chamados e não comparecerem serão esperados somente até dia 7. Depois nós vamos passar a vacina para outra criança, pois já estamos fazendo nova lista de espera”, explica a enfermeira, ressaltando que os pais que perderem essa primeira fase de imunização serão remanejados para a nova lista de espera.

Vale ressaltar que a imunização foi uma reivindicação da comunidade e é um direito de toda criança. As doses estão disponíveis gratuitamente em todas as unidades de saúde das zonas urbana e rural. É orientado à população que leve a carteirinha de imunização da criança no dia da vacinação.

Proteção

A pentavalente é uma vacina conjugada, protege contra cinco tipos de doenças diferentes em uma única aplicação. Ela protege contra meningite, tétano, difteria, coqueluche e hepatite B. A vacina precisa ser aplicada aos 2,4 e 6 meses de idade.