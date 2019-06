Pela reabilitação, Chapecoense vai para cima do Fluminense

Rio de Janeiro – Com duas derrotas nos últimos dois jogos, a Chapecoense tenta se recuperar antes de o Campeonato Brasileiro parar por conta da Copa América. Para essa partida, o técnico Ney Franco não poderá contar com Bruno Pacheco, suspenso por conta da expulsão diante do Goiás. Em contrapartida, terá a volta do zagueiro Douglas, que cumpriu suspensão na rodada passada.

O Fluminense também está desfalcado. O técnico Fernando Diniz não conta com muitas opções para montar o time. Na zaga, o último desfalque foi Matheus Ferraz, que rompeu o ligamento do joelho. Fernando Diniz já não contava com os também lesionados Digão e Léo Santos para escalar no setor. Com dores no joelho, Gilberto segue fora e dá lugar a Igor Julião.

Luciano pediu para não viajar e não está à disposição. De olho em uma transferência, o jogador não quer completar o sétimo jogo pelo Flu. A tendência é de que os jovens João Pedro, Marcos Paulo e Brenner formem a trinca de frente, já que Yony González também se recupera de lesão. A serviço da seleção olímpica, Pedro está fora.