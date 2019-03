Paranaense de Futebol:  Definidos valores para o dérbi no Estádio Olímpico

Cascavel – O dérbi cascavelense que já nasce com status de clássico terá ingressos disponíveis tanto para os torcedores do FC Cascavel, mandante, quanto para os do Cascavel CR, visitante na partida marcada para domingo, às 16h, no Estádio Olímpico Regional, pela 5ª e última rodada da Taça Dirceu Krüger, a 2ª do Paranaense de Futebol 2019.

Por ter o mando de campo, a Serpente Aurinegra terá espaço maior nos estádio para seus adeptos. Os torcedores da equipe terão acesso às cadeiras cobertas, à arquibancada descoberta na lateral do campo e também ao setor conhecido como “fundo de gol”, atrás da bilheteria principal (ao lado do terminal Sudoeste).

Já os torcedores do Cascavel CR terão espaço no outro “fundo de gol”, com acesso ao lado da Praça CEU (Centros de Artes e Esportes Unificados) e do estacionamento fechado do estádio.

Os valores para as arquibancadas descobertas são R$ 32 (inteira) e R$ 17 (meia-entrada) e crianças de até 10 de idade não pagam ingresso e os torcedores do FC com a camisa da equipe paga promocionalmente R$ 17. Já os valores para as cadeiras cobertas são R$ 62 (inteira) e R$ 32 (meia).