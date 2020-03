Paranaense: Athletico e Rio Branco abrem a penúltima rodada da 1ª fase

Curitiba – De volta a liderança do Paranaense de Futebol 2020, após os resultados do fim de semana, o Athletico recebe o Rio Branco para um duelo isolado nesta quarta-feira (4) pela abertura da 10ª e penúltima rodada da competição, às 20h, na Arena da Baixada.

Já garantido nas quartas de final, o Furacão busca pontos para seguir no topo da classificação e ter a vantagem do mando de campo nos playoffs. Já o Leão da Estradinha, sexto colocado, busca a vitória para se garantir na próxima fase.

Com 19 pontos, o Athletico pode deixar a primeira posição em caso de derrota e vitórias de Coritiba ou FC Cascavel no complemento da rodada. Vice-líder com 18 pontos, o Coxa visitará o lanterna PSTC no domingo (8), mesmo dia no qual a equipe cascavelense, terceira colocada com 17 pontos, receberá o Londrina.

Na última rodada da primeira fase do Estadual, no dia 15, Athletico e Coritiba farão clássico decisivo no Couto Pereira.