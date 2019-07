Paraná busca tecnologias e troca de experiências em segurança pública

O último dia da missão paranaense que está em Nova York foi dedicado a conhecer tecnologias e práticas na área de segurança pública. Nesta quinta-feira (18), o governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve na sede da Microsoft em Nova York e também no Departamento de Polícia da cidade. Nos dois casos a agenda foi em torno de soluções e sistemas criados para prevenir e reduzir a criminalidade.

A Microsoft apresentou para a comitiva paranaense uma plataforma que pode ser usada para ampliar a segurança em diversos locais. Trata-se de um sistema de videomonitoramento inteligente que reage automaticamente caso identifique algum ato violento, como um tiroteio.

“A ideia da Microsoft seria replicar este sistema no Paraná, que já dispõe de uma grande estrutura de câmeras de monitoramento. A empresa pensa em fazer do nosso Estado um caso de referência global”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior, que destacou que há interesse em outras soluções da companhia na área de gestão pública. “Iniciamos estas conversas no Brasil e o interesse das duas partes numa parceria segue evoluindo”.

Para demonstrar o funcionamento do sistema de vigilância, executivos da empresa apresentaram uma simulação de ataque a uma escola americana que dispõe do serviço. Mesmo sem que qualquer pessoa tenha acionado a polícia, o sistema deu o alerta para as forças de segurança.

A identificação da situação de violência é feita por câmeras e microfones que reagem, por exemplo, o disparo de tiros. Sem interferência externa, a plataforma fazer alertas e busca identificar possíveis agressores. A partir de fotos captadas, procura automaticamente informações de suspeitos. O programa mapeia as referências das pessoas, como endereços, veículos e até contatos de familiares.

NYPD – O tema segurança pública continuou em pauta no compromisso do governador no Departamento de Polícia de Nova York. Neste caso, o Paraná também demonstrou interesse na troca de experiências, transferência de conhecimento e formalização de parcerias.

“Nova York é um case de sucesso na redução da criminalidade. A ideia é aprender, entender e cooperar”, afirmou Ratinho Junior. “Há muita tecnologia, mas também conhecimento e prática que podem ser compartilhados com as nossas forças de segurança”.

Ratinho Junior ressaltou ainda o encontro que teve com a vice-governadora do Estado de Nova York, Kathy Hochul, para tratar de várias parcerias, entre elas o fortalecimento na interação entre equipes da área de segurança pública. Segundo ele, uma equipe americana virá ao Paraná ainda neste ano para ampliar o diálogo entre os dois estados.

AGENDA – A missão paranaense cumpriu uma série de compromissos em Nova York desde a última segunda-feira (15). Foram duas agendas na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) envolvendo ações do Paraná em favor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Estado também promoveu a primeira edição internacional do Paraná Day, evento criado para apresentar as oportunidades e potencialidades do Paraná a investidores. A agenda econômica incluiu ainda reuniões com executivos de alguns dos principais funcos e bancos de investimentos norte-americanos.