Papai Noel abre o Natal para Todos

O Bom Velhinho chega a Cascavel neste domingo (24) para abrir oficialmente a programação do Natal para Todos 2019, que promete fazer a alegria de adultos e crianças.

A programação se inicia às 20h na frente da Catedral Nossa Senhora Aparecida e contará com apresentações do Grupo Harmony e das vozes orquestradas do Coral Encanta Cascavel e também terá a presença ilustre do cantor lírico Sady Ricardo.

Então os olhares se voltam à procura do Papai Noel, que este ano fará uma surpresa logo na chegada.

Com a presença do Bom Velhinho, serão acesas as luzes de Natal, coroadas por um show de fogos de artifício de baixo estampido.

Casinha

O Papai Noel vai se instalar por ali mesmo. Ele ficará na sua casinha, onde atenderá a criançada e receberá cartinhas já a partir deste domingo até 24 de dezembro. Os interessados em adotar as cartinhas deixadas na casa do Papai Noel poderão retirá-las no local.

De 25 de novembro a 23 de dezembro o Papai Noel atenderá de segunda a sexta-feira das 18h às 22h, aos sábados das 9h às 23h e aos domingos, das 14h às 23h. No dia 24 de dezembro, o atendimento será das 9h às 16h.

Programação Cultural

Promovido pela Secretaria de Cultura e Esportes, o Natal para Todos de Cascavel também terá uma extensa programação cultural na Praça da Catedral, de 24 de novembro a 23 de dezembro. Para esse período, estão previstas apresentações de corais, dança, canto lírico, performances teatrais, bandas musicais e ministérios religiosos.

PROGRAMAÇÃO NATAL PARA TODOS 2019

Dia 25/11 (Segunda)

19h30 – Coral Encanta Cascavel – Semed

20h – Grupo de Técnica Vocal – Cultura em Ação – Secesp

Dia 26/11 (Terça-feira)

19h30 – Coral Encanta Cascavel – Semed

20h – Coral Colégio Adventista

Dia 27/11 (Quarta-feira)

19h30 – Coral Encanta Cascavel – Semed

20h – Dança em Ação – Secesp

Dia 28/11 (Quinta-feira)

19h30 – Coral Infantil e Coral Melhor Idade – Colégio Sagrada Família

20h – Banda Cultura em Ação – Secesp

Dia 29/11 (Sexta-feira)

19h30 – Coral Encanta Cascavel – Semed

20h – Coral Infantil Cultura em Ação – Secesp

Dia 30/11 (Sábado)

19h30 – Performance Teatral – Cia Cênica Cascavel

19h45 – Coral Igreja Adventista

20h30 – Maria Cristina canta Canções de Natal