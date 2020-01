Panorama regional: revisão do Plano Diretor de Assis, Transporte Show Rural e pavimentação em Cantagalo

Revisando o plano

A Prefeitura de Assis Chateaubriand realizará duas audiências públicas para revisão do Plano Diretor do Município no dia 14 de fevereiro. Às 9h a pauta será “Que Cidade Temos, Apresentação do Diagnóstico Municipal”. Às 10h30 tem apresentação das Diretrizes e Proposições e os Resultados das Oficinas Técnicas para o Desenvolvimento Urbano. O Plano Diretor é um conjunto de diretrizes que disciplinam o desenvolvimento do município.

Transporte Show Rural

A Secretaria da Agricultura de Missal, com apoio do Emater e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, está disponibilizando transporte e almoço para quem quer ir ao Show Rural, em Cascavel. Os agricultores interessados devem procurar o sindicato, no Centro, ou a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Informações pelos telefones (45) 3244-1440 e (45) 3244-1870. O Show Rural será de 3 a 7 de fevereiro.

Malha viária

A Prefeitura de Foz do Iguaçu segue trabalhando na recuperação da malha viária de toda a cidade. Nesta semana, além dos Bairros Itaipu C, Porto Meira e Três Fronteiras, as ruas do Bairro Campos do Iguaçu estão sendo contempladas com os serviços. Desde 2017 mais de 440 vias receberam pavimentação asfáltica.

Novo RG

O Instituto de Identificação de Cafelândia já iniciou a emissão do novo modelo da carteira de identidade. O responsável pelo departamento no Município, Eneri Perboni, explica que os munícipes precisam procurar o serviço de identificação para solicitar o documento. Informações pelo telefone (45) 3241-3874.

Isenção de IPTU

Começa na próxima segunda-feira (3) o prazo para requerer a isenção do IPTU de 2020 em Maripá de contribuintes aposentados, pensionistas, deficientes físicos, viúvos e pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Para obter o benefício, o contribuinte deve possuir renda familiar de até dois salários mínimos mensais e apenas um imóvel no Município e destinado a moradia. Os interessados têm até o dia 28 de fevereiro para realizar o pedido.

Lição solidária

O projeto social lançado pela 1ª Princesa de Quatro Pontes, Gabriela Milena Dorner Gartner, visando arrecadar material escolar será concluído na segunda-feira (3). O projeto visa amenizar as dificuldades de alunos pertencentes às famílias mais pobres. De início, crianças de quatro a 12 anos serão atendidas. “Se as doações superarem as expectativas, o projeto poderá ser estendido para adolescentes pertencentes à rede estadual”, salientou Gabriela.

Mais Verão

Terra Roxa vai sediar o projeto Mais Verão 2020 nos dias 8 e 9 de fevereiro com disputas oficiais e premiação em dinheiro para as modalidades vôlei de praia, futevôlei e bocha. Também haverá torneio de pênaltis, tirolesa seca, atividades recreativas para crianças e idosos, apresentações culturais e outras atrações. As disputas serão realizadas nas quadras de areia do Jardim Ecoville e as duplas/equipes podem se inscrever antecipadamente no Departamento de Esportes pelo telefone (44) 3645-8406, ou no dia do evento.

Pavimentação em Cantagalo

A Prefeitura de Cantagalo deu início aos trabalhos de pavimentação asfáltica ligando a sede do Município ao Distrito de Cavaco. Os equipamentos utilizados para a obra foram doados pela Itaipu Binacional e pertencem a 21 prefeituras que criaram um grupo específico para esse tipo de ação. Ao todo, serão dez quilômetros de pavimentação, totalizando 50 mil metros cúbicos de asfalto usinado a quente.