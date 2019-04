Panorama regional do dia 27 de abril de 2019

Abastecedouros comunitários

Produtores rurais de Entre Rios do Oeste estão recebendo três novos abastecedouros que vão proporcionar melhores condições de trabalho e cuidado com o meio ambiente. Um deles fica na Linha Divisa, os outros serão instalados na Linha Feliz e na Linha São Paulo. “Os novos abastecedouros trarão mais facilidade e agilidade para pulverizar a lavoura e minimizar os impactos no meio ambiente”, disse o prefeito Jones Neuri Heiden.

Pato Bragado

Ocorre no próximo dia 9 de maio o 4º Fórum de Cidades Digitais do Oeste. O fórum aproxima prefeitos, gestores e vereadores do universo das cidades inteligentes, que garantem maior eficiência da máquina pública. “As vantagens de um município que investe em tecnologia são infindáveis e dá condições de tornar a gestão muito mais próxima dos interesses dos cidadãos”, disse o prefeito Leomar Rohden.

São José das Palmeiras

A Prefeitura de São José das Palmeiras informa que os carnês do IPTU estão disponíveis para retirada. O vencimento para pagamento em cota única, com desconto de 20%, será no dia 10 de maio, data também para o pagamento da primeira parcela para quem optar pelo pagamento em até quatro vezes. Os contribuintes que ainda não pegaram os carnês deverão retirá-los no Setor de Tributação da prefeitura.

Maripá

Estão abertas as inscrições para os interessados em atuar como conselheiro tutelar. Antes de serem candidatos à eleição popular, os inscritos serão submetidos a uma prova objetiva de conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras questões que envolvam o atendimento. As inscrições devem ser feitas na Secretaria do Trabalho e Assistência Social até 28 de junho. A eleição será no dia 6 de outubro.

Festa e exposição

Começaram nessa sexta-feira (26) as comemorações do aniversário de 43 anos de Nova Santa Rosa, que vai até este domingo (28) com a 17ª Exposição da Indústria e Comércio no pavilhão da igreja católica. Na área externa, lateral ao pavilhão, serão realizados os shows com a banda gospel Opus Dei, com o grupo gauchesco Tchê Garotos e com a dupla Bruno e Diego, além de diversas atrações culturais e shows locais que ocorrerão no decorrer do fim de semana.

Cafelândia

Foi entregue aos moradores do Bairro Pioneiros a Unidade Básica de Saúde após uma reforma geral. “Esta é a primeira UBS que estamos entregando após a reforma. É um espaço que tem o intuito de atender a população da melhor forma”, disse o prefeito Estanislau Franus. A reforma foi uma parceria entre o governo do Estado e APSUS com recursos de R$ 150 mil e contrapartida do Município de R$ 28 mil, totalizando R$ 178 mil.

Varal Solidário

A campanha Varal Solidário mobiliza a população de Santa Helena para doações de roupas, calçados e cobertores, que serão destinados às pessoas que não possuem condições financeiras para adquirir essas peças, utilizadas principalmente em dias de frio. O Dia D de arrecadação será na próxima terça-feira (30) à tarde em frente à Rua da Cidadania. Até lá, as pessoas podem efetuar as suas doações nas escolas municipais e na prefeitura.