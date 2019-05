Panorama regional do dia 25 de maio de 2019

Doença de chagas

Equipe da 10ª Regional de Saúde esteve em Três Barras do Paraná para realizar curso sobre captura de animais peçonhentos e capacitação para identificar e capturar o bicho barbeiro. O bicho barbeiro é o principal vilão quando o assunto é a doença de Chagas, transmitida ao humano pelas fezes desse inseto. Foram três dias de aprendizado que valeram a pena.

Nova ponte

A administração de Entre Rios do Oeste retomou recentemente a construção da ponte sobre o Rio Facão Torto que liga o Parque Industrial II a Linha Fátima, interior do Município. De acordo com a empresa responsável pela construção, a obra será concluída até a festa do Município, de 14 a 16 de junho. O investimento é de R$ 147.748,03, todo ele com recursos próprios da prefeitura.

R$ 4 mi a Terra Roxa

O prefeito Altair Donizete de Pádua comemorou, durante visita do governador Ratinho Junior na Amop, a liberação de recursos para Terra Roxa num montante de R$ 4.116.996,24. Os recursos contemplam a autorização para o processo licitatório do Centro Municipal de Eventos, revisão do plano-diretor e obras de pavimentação urbana, além da autorização para homologação e aquisição de um veículo utilitário.

Concurso público

A Comissão Organizadora de Concurso Público de Itaipulândia abriu inscrições para o concurso público de provas escritas, provas de títulos e provas práticas para preenchimento de vagas. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.institutobrasil.net.br, até 24 de junho. A prova objetiva será no dia 14 de julho

Mais indústrias

Pato Bragado formalizou a reforma e a ampliação de novo empreendimento ao setor industrial. São R$ 204 mil que serão investidos no antigo barracão de reciclados, sendo R$ 150 mil devolvidos pela Câmara de Vereadores, como sobras do exercício de 2018. Dentro dos próximos meses, o Município deve contar com mais um amplo e adequado local para instalação de um ou mais empreendimentos industriais.

Atividade física

A Secretaria de Saúde de Matelândia está com inscrições abertas para todas as faixas etárias que queiram realizar atividades físicas com acompanhamento profissional. Os participantes receberão também, uma vez por mês, orientações nutricionais. O objetivo é oferecer à população lazer e saúde, proporcionando mudanças nos hábitos. Inscrições até 31 de maio. Início das aulas no dia 11 de junho.

Inseminação artificial

Produtores de Assis Chateaubriand estão sendo beneficiados com o Programa de Inseminação Artificial, com o objetivo de melhoramento genético dos animais, principalmente dos pequenos produtores. Nos últimos dias começaram a nascer as primeiras bezerras do programa. Desde sua implantação, aproximadamente 400 inseminações já foram feitas. Os interessados em participar do programa podem ligar para a prefeitura.